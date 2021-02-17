تمنراست: الإطاحة بشبكة دعارة وتحرير طفل قاصر

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة عين صالح بولاية تمنراست من توقيف 6 أشخاص من بينهم إمرأة بتهمة الدعارة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم مابين 21 و38 سنة، تورطوا في إنشاء وكر لممارسة الدعارة السرية.

مع إستدراج الغير لها ، مع تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات تفيد بتواجد مسكن بإحدى أحياء مدينة عين صالح يستغل لممارسة الدعارة السرية.

وقامت عناصر الشرطة بوضع خطة أمنية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين صالح ، تم إستصدار إذن بالتفتيش.

وبعد تفتيش المنزل تم ضبط إمرأة وخمسة رجال، مع العثور على طفل قاصر لم يتجاوز الخمسة سنوات.

كما تم العثور على مبالغ مالية من عائدات ممارسة الدعارة، ليتم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم للمقر رفقة القرائن التي تم العثور عليها.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق الجزائي ضد المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وأصدرت المحكمة في حق إثنين من المشتبه فيهم حكم قضائي بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.

واستفاد باقي المشتبه فيهم بأحكام قضائية تمثلت في سنة حبسا موقوفة النفاذ و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.