تمنراست الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل وإسترجاع المسروقات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين (21 سنة الى 59 سنة)، متورطون في قضية سرقة المنازل.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة الى عناصر الشرطة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تمتهن الشعوذة وتستخدمها في سرقة المنازل بوسط المدينة تمنراست.

أين أسفرت التحريات من تحديد المسكن الذي يتم تخزين المسروقات فيه، وبعد إستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست.

تم العثور داخل المسكن على تجيهيزات إلكترومنزلية متمثلة في ثلاجة ، طباخة، 18 هاتف نقال- جهازي كمبيوتروكذا 3 أجهزة تلفاز.

العملية مكنت من حجز 3 أجهزة أنترنت ( مودام) و8 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام وأيضا 3 أجهزة بث وإستقبال مختلفة الأنواع

كما تم ضبط 2 أجهزة الراديو الخاصة بالسيارات و 2 ألة الثقب من الحجم الكبير، ألة قص الحديد وبالإضافة كمية من مخدر (البانقو) قدر وزنها 2.70 غرام ، كما تم حجز المركبة.

وعلى إثرذلك تم توقيف عن توقيف سبعة أشخاص ليتم تحويلهم والمحجوزات إلى المقر وفتح تحقيق في القضية.