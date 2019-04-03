تمنراست.. الإطاحة بـ3 أشخاص وحجز 57 كلغ من الكيف

تمكنت مصالح الشرطة بتمنراست، من حجز أكثر من 57 كلغ من الكيف المعالج، مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم.

وأفاد اليوم الاربعاء، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية تمت من طرف عناصر أمن دائرة سيلت بالتنسيق مع

المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وأوضح المصدر، أنه إثر ورود معلومات مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما بصدد نقل كمية معتبرة من الكيف المعالج على متن مركبة.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف المركبة، وبعد التفتيش الدقيق للمركبة عُثر بداخلها على كمية من الكيف المعالج.

حيث قدرتها ذات المصالح بـ57 كلغ كانت مخبأة بإحكام، ليتم تحويل المحجوزات ووسيلة النقل والمشتبه فيهما إلى مقر أمن الدائرة.

وذلك لفتح تحقيق في القضية، وفقا لذات المصدر.