تمنراست..الجيش يححز 8 قناطير و40 كلغ “زطلة” بعين قزام

حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حرس الحدود، أمس الأربعاء، كمية ضخمة من الكيف المعالج بعين قزام ولاية تمنراست.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الكمية المحجوزة من الكيف بلغت ثمانية قناطير و(40) كيلوغرام .

وأوضح المصدر نفسه، أن الكمية كانت محملة على متن مركبة رباعية الدفع تخلى عنها تجار المخدرات اللذين لاذوا بالفرار على متن مركبة ثانية خارج حدودنا الجنوبية بعد رؤيتهم للدورية.

وتأتي هذه العملية النوعية لتضاف إلى عديد العمليات التي ساهمت في إحباط محاولات إدخال وترويج المخدرات داخل التراب الوطني،

ولتؤكد مرة أخرى على اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود، وحرصها الشديد على إحباط كل محاولات إغراق بلادنا بهذه السموم.