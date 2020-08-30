تمنراست: العثور على الطفل “عبد القادر” مقتولا بعد أربعة أيام من إختفائه

تم مساء السبت العثور على جثة طفل مقتول في بناية مهجورة بحي انكوف بضواحي مدينة تمنراست.

وأكد أقارب الضحية نقلا عن الإذاعة الجزائرية، فإن الأمر يتعلق بالطفل عبد القادر أسرير المفقود منذ أربعة أيام.

وصرح والد الضحية أنه تم مساء أمس السبت العثور على جثة ابنه عبد القادر البالغ من العمر 12 سنة، مشيرا إلى أن أبنه القاطن معه بحي انكوف فقد منذ 4 أيام وقد قام بالتبليغ عن اختفائه.

وقد عرف المكان الذي وجد فيه الطفل مقتولا حاليا حضورا مكثفا لعناصر الأمن الوطني للوقوف على حيثيات الجريمة البشعة وقد تم الشروع في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الفعل الشنيع الذي هز مدينة تمنراست.