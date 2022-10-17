تمنراست: الـ B R I توقف شخصين بتهمة تهريب مادة المازوت

تمكنت مصالح أمن ولاية تمنراست ممثلة في فرقة البحث والتدخل B R I بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و23 سنة وحجز شاحنة محملة بكمية معتبرة من مادة المازوت.

وقائع القضية تعود الى دوريات راكبة لعناصر فرقة البحث والتدخل على مستوى المسالك الترابية بالمدينة. أين لفت انتباههم شاحنة على متنها شخصين أين تم التوجه اليها و توقيفها و إخضاعها للتفتيش والمراقبة. أين تم ضبط كمية من معتبرة من مادة المازوت محملة في صهاريج وبراميل بلاستيكية معدة للتهريب حيث قدرت الكمية المحجوزة بـ 15200 لتر ليتم تحويلها رفقة المشتبه فيهما والشاحنة الى المقر و فتح تحقيق في القضية .

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت ضدهما أمر إيداع .