تمنراست: القبض على شخص حاول اختطاف طفلة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست من توقيف شاب يبلغ 28 سنة، لتورطه في قضية محاولة اختطاف طفلة لا تتعدى 3 سنوات.

وحسب ما علم اليوم الأحد لدى خلية الإتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي تعود وقائع القضية إلى 28 أوت المنصرم. عندما تلقت ذات المصالح في الساعة الخامسة صباحا من ذلك اليوم تبليغا هاتفيا على الرقم الأخضر. مفاده إلقاء القبض من طرف سكان الحي على أحد الأشخاص، وهو يحاول اختطاف طفلة من داخل منزلها.

وسمح تدخل أفراد الشرطة القضائية بالقبض على المشتبه فيه الذي حول إلى مقر الأمن. كما تم فتح تحقيق في القضية من طرف الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية التي أصدرت في حقه أمر إيداع.