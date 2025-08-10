تمنراست.. انطلاق التشغيل التدريجي لمستشفى قمامة محمد بسعة 240 سريرا

تم يوم الأحد، بولاية تمنراست الانطلاق الرسمي في تشغيل المستشفى المجاهد المرحوم قمامة محمد تدريجيا، والذي يتسع ل 240 سريرل تدرجيا، والكائن بحي تبركات.

وذلك تنفيذاً لتوصيات معالي وزير الصحة، وبرعاية وإشراف مدير الصحة والسكان لولاية تمنراست، وفي إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ويأتي هذا الحدث الهام استكمالاً لمسار تعزيز الهياكل الصحية بالولاية وتوفير الظروف الملائمة للتكفل الأمثل بالمرضى، بما يساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية لفائدة سكان المنطقة.