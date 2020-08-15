تمنراست: تنصيب العقيد بشير زير قائدا جهويا للدرك الوطني

أشرف قائد الدرك الوطني، العميد نور الدين قواسمية، اليوم السبت، على تنصيب العقيد بشير زير قائدا جهويا للدرك الوطني بتمنراست خلفا للعميد محمد ريكي.

وخلال مراسيم التنصيب، أسدى قائد الدرك الوطني جملة من التعليمات والتوجيهات الى مختلف الوحدات بأنواعها، والتابعة للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني يحثهم فيها على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على الإجرام بشتى انواعه.

كما أكد على تعزيز العمل الجواري وتوطيد علاقة التواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم في ظل التقيد الصارم بالقوانين والانظمة مع التحلي بالقيم الوطنية السامية والاخلاق العسكرية الرفيعة.

وأبدى العميد قواسمية بالمناسبة إستعداده لتقديم كل الدعم والسند للقائد الجهوي الجديد وأمر جميع افراد وحدات القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست بإعانته في اداء مهامه على أحسن وجه.