تمنراست: توفير الطاقة الكهربائية لمجتمع يعيش في قلب الصحراء

عند النظر إلى خريطة العالم، يمكننا رؤية بعض المدن التي تبدو بعيدة عن كل شيء، ومن هذه المدن تمنراست. وهي مدينة تضم ما يقرب من 100 ألف نسمة تتواجد في قلب الصحراء الشاسعة على بعد حوالي 2000 كيلومتر من العاصمة الجزائر. وترتبط ببقية العالم بواسطة الطريق السريع الذي يربط شمال الجزائر بجنوبها عند حدود النيجر قاطعاً أكبر صحاري العالم وأشهرها.

تمنراست هي أيضاً واحدة من المدن القليلة في الصحراء الجنوبية للجزائر ويمكن أن تصل درجات الحرارة في فصل الصيف إلى 45 درجة مئوية. يتم نقل المواد الغذائية بشكل رئيسي إلى هناك. عن طريق البر وأحيانًا عن طريق الجو؛ ولكن ماذا عن هذا الأساسيات الأخرى مثل الكهرباء؟

بناء الخطوط الكهربائية وصيانتها لآلاف الكيلومترات ليست بالشيء السهل أو المجدي اقتصادياً. ولهذا فان السكان اليوم يعتمدون دائمًا على مصدر طاقة يتم توفيره محلياً، ويشمل ذلك العشرات من التوربينات الغازية المتنقلة طراز TM2500 من جنرال الكتريك.

فقد تم نشر العديد من هذه التوربينات المتطورة بداية في العام 2013، عندما اتخذت الحكومة تدابيراً وطنية لحل مشكلة نقص الكهرباء. والتي بلغت 1000 ميجاواط (MW) في ذلك الوقت، وخاصة خلال فترة الصيف. حيث أسهمت هذه التوربينات في توفير الطاقة بسرعة وبكفاءة عالية.

حتى اليوم، لا تزال توربينات TM2500 هي الحل المناسب للمناطق البعيدة جنوب الجزائر. في حين يستغرق بناء محطة توليد كهرباء كبيرة الحجم عدة سنوات، يكون النقل. حتى وإن كان عن طريق الجو بالاضافة الى تركيب التوربينات سريعاً للغاية. ففي عام 2013، استغرق الأمر بضعة أشهر فقط لتثبيت التوربينات الأولى.

الجزائر تسعى إلى إنتاج 15غيغاواط من الطاقة المتجددة

وتتجاوز فوائد هذه التوربينات المتنقلة إمكانية تأمين الطاقة بسرعة ومرونة لتشمل دعم استقرار شبكة الكهرباء بما يسمح للجزائر. الاعتماد على المزيد من الطاقة الشمسية حيث تسعى البلاد إلى إنتاج 15غيغاواط من الطاقة المتجددة. بحلول 2035 من خلال تركيب محطات للطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد.

حسب تصريحات الشركة العمومية المتخصصة في إمدادات الطاقة في جنوب البلاد “على عكس محطات توليد الطاقة الكبيرة، فان توربينات TM2500. تكون قابلة للنقل وإعادة التركيب في أماكن مختلفة لتلبية الاحتياجات المتغيرة. وهي ذات حجم مناسب وتحتاج لمساحة أرض صغيرة. ويمكن تثبيتها وإزالتها وإعادة تركيبها بسرعة، أحدث مثال هو نقل التوربينات من موقع في شمال البلاد إلى تندوف. وهي مدينة تقع على حدود موريتانيا في جنوب غرب الجزائر”.

وصرّح لطفي اسكندراني، المدير العام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقسم التوربينات المتنقلة في جنرال الكتريك. لطاقة الغاز “لقد عملنا عن كثب مع العملاء والجهات المعنية في الجزائر لسنوات عديدة. لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، بما في ذلك تأمين الطاقة لعدة مناطق في الجزائر. وزيادة نسبة استخدام الطاقة الشمسية.

بالإضافة إلى ذلك توفير الطاقة السريعة والمتنقلة للمناطق النائية أو غير المتاحة مثل تمنراست. يمكن استخدام هذه التوربينات الحديثة لضمان استقرار الشبكة مع دخول المزيد. من مشاريع الطاقة الشمسية إلى الشبكة ونتطلع لاستمرار هذا التعاون ودعم خطط الجزائر الطموحة للانتقال إلى الطاقة المستدامة.

تملك الشركة أيضًا أسطول يضم 38 توربين متنقل من طراز TM2500 موزعة في 18 موقعاً في الجنوب، وتوفر قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.17 غيغاواط. أي ما يعادل قدرة محطتين لتوليد الطاقة من الحجم المتوسط. والأهم من ذلك، أنها تعمل بشكل موثوق حتى في البيئة الصحراوية القاسية المعروفة بدرجات حرارتها المرتفعة وعواصفها الرملية.co

مزايا عديدة مقارنة بمولدات الديزل التقليدية

وفقاً لتصريحات المسؤولين في الشركة العمومية يمكن أن تساعد الخدمات التي يوفرها في تشغيل التوربينات الغازية بشكل موثوق وفعال. على مدار دورة حياتها الكاملة، ومن خلال العمل عن كثب مع فريق جنرال الكتريك. استطعنا تشغيل هذه التوربينات بكفاءة عالية على مدار دورة حياتها، ويشمل ذلك التعاون الصيانة وقطع الغيار وتطوير البرمجيات وغيرها.

وتتمتع التوربينات الغازية المتنقلة بمزايا عديدة مقارنة بمولدات الديزل التقليدية، إذ لا ينحصر عملها على توفير طاقة كهربائية تصل إلى 36 ميجاواط لكل منها. ولكن يمكنهم أيضًا العمل بشكل فعال مع الحمل الجزئي. وهذا يعني أنه يمكن تشغيل توربينين اثنين جزئياً دون فقدان الكفاءة. وفي الوقت نفسه الحفاظ على إمكانية زيادة القدرة على تلبية أي زيادة في الطلب أو التعويض عن فصل توربينات أخرى.

كما تسهم هذه التوربينات بدور مهم في تحول الطاقة وتدعم أيضاً الجهود المبذولة للوصول الى أهداف صفر انبعاثات وهذا هدف مهم بالنسبة للبلاد. نظراً لطموحات الجزائر في إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين النظيف.

كما يمكن لهذه التوربينات العمل باستخدام أنواع من الوقود المستدام مثل الهيدروجين، وهذا يخفض مستويات الكربون بشكل أكبر. وجاء في تصريحات المسؤولين “طورت جنرال الكتريك خريطة طريق للوصول إلى استخدام الهيدروجين بنسبة 100 ٪. في هذه التوربينات خلال العقد المقبل وهذا يسهم في جهودنا لتحقيق الحياد الكربوني”.

حتى في مكان معزول مثل تمنراست، فإن الانتقال إلى الطاقة المستدامة قيد التنفيذ. في توربينات الغاز المشتقة من الهواء جاهزين للربط المزيد من المنازل والشركات إلى الشبكة الكهربائية، تمامًا كما تفعل حالياً.