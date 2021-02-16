تمنراست: توقف شخصين في قضيتين تتعلقان بتهريب مواد غذائية بعين قزام 

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين قزام من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 20-22 سنة في قضيتين متفرقتين.

القضيتين تتعلقان بتهريب مواد غذائية بإستعمال وسيلة نقل مع حجز كمية معتبرة من مادة الفرينة قدرت بـ 20 قنطار.

بالإضافة إلى 20 قنطار من مادة السميد.

حيثيات القضية تعود إلى عمليات مراقبة وتفتيش ميدانية قامت بها عناصر الشرطة القضائية بدائرة عين قزام على مستوى الإقليم الحضري.

أين لفت إنتباههم سيارتين محل شبهة تسيران بأحد المسالك الترابية، عليه تم إخضاعهما للمراقبة الأمنية والإدارية.

وعقب توقيفهما تبين أنهما محملتين بمواد غذائية موجهة لتهريب مع عدم وجود الفواتير أوالرخص.

المركبة الأولى كانت محملة بـ 20 قنطار من مادة الفرينة لا يحوز سائقها على أي رخصة أو فواتير تتعلق بالسلعة.

بينما المركبة الثانية فكانت محملة بـ 20 قنطار من مادة السميد لا يحوز كذلك سائقها على رخصة أوفواتير تتعلق بالسلعة.

عليه تم تحويل المركبتين والسائقين وكذا السلع المحجوزة إلى المقر مع فتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال جميع الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهما السالفي الذكر أمام الجهات القضائية المختصة.

أين أصدرت في حقهما أحكام قضائية تتمثل في حكم بـ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ مع غرامات مالية.

العملية مكنت من حجز المركبتين والسلع المهربة.