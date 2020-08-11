تمنراست: توقيف شخصين بتهمة السطو على منزل

تمكنت مصالح الأمن بتمنراست من توقيف شخصين يبلغان من العمر “24 و34 سنة” في قضية السرقة بالكسر من داخل محل مسكن.

حيثيات القضية تعود إلى تقدم الضحية لذات المصالح بشكوى بعد تعرض منزله للسرقةمن طرف مجهولين على مستوى حي الوئام.

أين تم سرقة قلادة من المعدن الأصفر، حاسوب محمول، هاتف نقال بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وأسفرت العلمية من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم توقيفه، وعند التحقيق معه اعترف بالأفعال المنسوبة رفقة شريك آخر.

ليتم بعد ذلك توقيف المشته فيه الثاني، وبعد استكمال الإجراءات تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة بتمنراست.

التي أصدرت في حق المشتبه فيه الأول حكم سنة حبس غير نافذة وغرامة مالية قدرها 50.000 دج.

في حين المشتبه فيه الثاني صدر في حقة حكم سنة حبس نافذة مع الايداع وغرامة مالية قدرها 100.000 دج.