تمنراست: توقيف شخصين بحوزتهما قرابة 2 كلم من مخدرات “البانغو “

فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تمنراست توقف شخصين في قضية حيازة المخدرات “بانغو” قصد المتاجرة.

أوقفت مصالح الشرطة القضائية تمنراست شخصين يبلغان من العمر “28 و40 سنة “سنة متورطان في قضية الحيازة على المخدرات “بانغو ” قصد البيع قدر وزنها الإجمالي بـ 1700 غرام .

تفاصيل القضية تعود إلى دوريات راكبة لعناصر الفرقة على مستوى احد الطرق الفرعية بالولاية أين لفت انتباههم مركبة سياحية بها مجموعة من الأشخاص.

وأثناء تفتسش المركبة تم العثور على كمية من المخدرات “بانغو” قدر وزنها الإجمالي بـ 1 كيلو غرام و700 غرام.

ليتم تحويل المشتبه فيهما رفقة المحجوزات الى مقر الشرطة وفتح تحقيق في القضية.

بعد الاستيفاء من الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية والتي أصدرت في حقهما أمر إيداع.