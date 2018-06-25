تمنراست.. توقيف شخصين في قضية النصب والإحتيال مع حيازة أوراق معدة للتزوير

تمكنت عناصر قوات الشرطة بأمن ولاية تمنراست، من توقيف شخصان يبلغان من العمر 35 و 38 سنة من جنس ذكر و أنثى لتورطهما في قضية النصب و الإحتيال مع حيازة أوراق معدة للتزوير.

بناءا على معلومات مؤكدة تحصلت عليها عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية،

مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بحي الشموع يقومون بعملية النصب و الإحتيال بإستعمال أوراق معدة لتزوير النقود،

مع سلب مبالغ مالية من الضحايا قصد شراء سائل يستعمل لغسل الأوراق وتحويلها إلى عملة صعبة من نوع أورو،

عليه اتخذت عناصر الفرقة جميع الإجراءات و إعداد و تنفيذ خطة محكمة أسفرت عن الإطاحة بالشبكة في حالة تلبس بحي تهقارت وبحوزتهما حقيبة يد كبيرة الحجم،

وعند تفتيش الحقيبة اليدوية التي بحوزتهما تم العثور بداخلها على 27 حزمة من الأوراق بحجم وقياسات الأوراق النقدية العادية مطلية ببودرة سوداء .

عليه تم تحويل المشتبه بهما إلى المقر و فتح تحقيق في القضية و بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهما أمر إيداع .