تمنراست.. توقيف شخصين في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني في تمنراست، من توقيف شخصين، متورطان في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب السرقة مع إستحضار مركبة.

وتعود وقائع القضية، إلى نداء من قاعة الإرسال، مفاده وجود مركبة على متنها شخصين محل شبهة بحي سرسوف تمنراست بالقرب من أحد المساكن.

لتتنقل عناصر الشرطة على الفور إلى عين المكان، أين تم رصد السيارة وأحد الأشخاص بالقرب منها ليتم توقيفه مباشرة.

وبعد البحث بالمساكن القريبة منه، تم رصد عيادة طبية خاصة، وكان الواقي الحديد الخاص بنافذتها مكسور، وفوق سطحها أحد الأشخاص الذي بمشاهدته لعناصر الشرطة لاذا بالفرار بعد القفز من أعلى السطح.

وبتفتيش المركبة السالفة الذكر، تم ضبط بالصندوق الخلفي للسيارة على معدات وأدوات إستعملت في كسر الواقي الحديدي لنافذة العيادة الطبية.

ليتم تحويل المركبة إلى المقر وفتح تحقيق، وبعد عملية البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني المتواجد في حالة فرار.

هذا الأخير تم توقيفه على مستوى المستشفى المدني بتمنراست، وهو بصدد علاج إصابته نتيجة قفزه من سطح العيادة الطبية.

وفي إطار التحقيق تبين أن المشتبه فيهما واللذان تتراوح أعمارهما بين 29 و31 سنة، متورطان في قضيتي سرقة بالكسر محل تحقيق.

وبموجب إذن بالتفتيش، تم تفتيش مسكني المشتبه فيهما أين كانت العملية إيجابية بأحد المساكن حيث تم ضبط ماصوغات من المعدن المقلد.

وبعد استكمال الإجراءات تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية، والتي أصدرت في حقهما أمر إيداع.