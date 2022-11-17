تمنراست..توقيف شخصين متورطين في قضية سرقة

أوقف عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية تمنراست، شخصين يبلغان من العمر 26 و31 سنة متورطين في قضية تكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد لجناية السرقة مع توافر ظرفي الليل والكسر.

شرطة تمنراست تتمكن من توقيف شخصين في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجنحة السرقة مع توافر ظرفي الليل والكسر .

وتمت العملية اثر تقديم الضحية شكوى بخصوص تعرضه لفعل السرقة بالكسر من داخل مسكنه بحي تافسيت تمنراست.

والتي طالت مجموعة من الاجهزة الالكترونية، أين تم على الفور التنقل الى عين المكان واجراء عملية المعاينة الميدانية للمسكن.

وبعدها تم تكثيف عملية البحث والتحري التي مكنت من تحديد هوية الفاعلان ليتم توقيفهما وتحويلهما للمقر المواصلة التحقيق في القضية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم إحالة المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة والتي أصدرت ضدهم عامين حبس نافذة مع الايداع وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 100000 دج لكل واحد منهما و500000 دج كتعويض للضحية.