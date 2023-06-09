تمنراست: توقيف شخصين نشرا وسرّبا مواضيع إمتحان “البيام”

أفاد وكيل الجمهورية بتمنراست، أنه تم توقيف شخصين متابعين عن تهمة القيام بنشر وتسريب مواضيع الإمتحان النهائي. للتعليم المتوسط “دورة جوان 2023”.

وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية، فإنه تم توقيف المشتبه فيهما على إثر إجراءات المثول الفوري. عن تهم القيام بنشر وتسريب مواضيع الإمتحان النهائي للتعليم المتوسط دورة جوان 2023. وذلك طبقا لنص المادتين 253 مكرر 6 و253 مكرر9 من قانون العقوبات.

كما صدر ضدهما حكم علني إبتدائي حضوري وقد صدرت الأحكام على كل واحد منهم بعام حبس نافذ و غرامة مالية 20.000 دينار. مع إيداعها الحبس ومصادرة الأدوات التي استعملت في التسريب.