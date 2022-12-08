قناة النهار تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر بقلم قناة النهار نشر في 08 ديسمبر 2022 - 15:26 شارك غرِّد أرسل 11 0 تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wAvhR اقرأ أيضا زين عامر: هناك منتخبات في إفريقيا لا تستحق التواجد في المونديال والكواليس عملت عملتها قناة النهار 26 نوفمبر طالع هابط: الشيخ النوي.. "مستغانم واجدة لإقلاع تنموي حقيقي".. شاهد قناة النهار 06 ديسمبر منبه السيارة "الكلاسكون" .. من مصدر للتنبيه إلى وسيلة للإزعاج قناة النهار 19 نوفمبر ثلوج وأمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل قناة النهار 01 ديسمبر 😱😱لن تصدّق أين عثر رجال الأمن على الأقراص المهلوسة في الطارف قناة النهار 08 ديسمبر تراكم الألم في الإنسان وصعوبة أخذ القرارات قناة النهار 29 نوفمبر وحيدة قروج: تعرضت إلى تهديد من ملكة جمال المغرب من أجل القفطان الجزائري قناة النهار 01 ديسمبر إستفحال ظاهرة السرقة ببوعينان بالبليدة.. النهار تلتقط مشاهد حية قناة النهار 30 نوفمبر سكيكدة : مركز التربية البيئية الفريد من نوعه مغلق منذ 2017 ولا يستغل قناة النهار 01 ديسمبر الشيخ النوي: سكنات في ورقلة تنازلت عليها أملاك الدولة لشاغليها وأخرى تنتظر الإجابة قناة النهار 29 نوفمبر