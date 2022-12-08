إعــــلانات
قناة النهار

تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر

بقلم قناة النهار
تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر
  • 11
  • 0

تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/wAvhR
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر