تمنراست… توقيف شخص بحوزته 26662 قرص صيدلاني مضر بالصحة

اوقفت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين صالح شخص يبلغ من العمر 20 سنة متورط في قضية حيازة مواد صيدلانية مضرة بالصحة.

حيثيات القضية تعود الى معلومات وردت الى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية تفيد بتهريب مواد صيدلانية مستوردة على متن حافلة.

عليه تم توقيف الحافلة على مستوى الحاجز الأمني بالمدخل الجنوبي لمدينة عين صالح.

ومباشرة عملية التفتيش الدقيقة للمسافرين و أمتعتهم حيث أسفرت العملية عن ضبط وحجز بداخل صندوق الامتعة عدد من الاقراص الصيدلانية المضرة بالصحة.

عبارة عن مقويات جنسية من نوعي HYERGRA و HEEGRA 150 mg قدر عددها الاجمالي بـ: 26662 قرص ملك لأحد المسافرين.

وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي تم العثور بحوزته على ثلاثة أقراص مهلوسة من نوع كيتيل.

عبوة نصف مملوءة لدواء مهلوس عبارة عن سائل من نوع أتريلين ATRYLINE سعة 20 ملل.

أين تم وفتح تحقيق في القضية، و بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه امام الجهات القضائية المختصة.

التي أصدرت حكما في حق المشتبه فيه بـ 06 أشهر حبس نافذة مع عدم الإيداع و غرامة مالية قدرت بـ 2760.000 دج.