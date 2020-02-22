تمنراست.. توقيف شخص حاول السرقة من داخل مسكن

أوقفت مصالح شرطة أمن ولاية تمنراست، شخص، يبلغ من العمر 19 سنة، متورط في قضية السرقة من داخل مسكن.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن الحضري الثاني، إتصال في من أحد المواطنين مفاده تعرضه لمحاولة السرقة من داخل مسكنه على مستوى حي سرسوف.

وعليه تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تقدم الضحية ليخطرهم عن تعرضه لفعل السرقة من داخل مسكنه وهذا من طرف شخص يجهل هويته.

لتباشر عناصر الشرطة عملية البحث عن المشتبه فيه ليتم توقيفه على مستوى نفس الحي وتحويله إلى المقر وفتح تحقيق بالخصوص.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه حكم بثلاث سنوات حبس نافذة مع الإيداع.