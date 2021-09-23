تمنراست.. توقيف شخص حاول قتل آخر باستعمال السلاح الأبيض

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة. وهذا لتورطه في قضية محاولة القتل العمدي باستعمال سلاح أبيض.

وتمت العملية، على إثر استقبال المستشفى المدني بتمنراست لشخص ضحية اعتداء بواسطة سلاح أبيض بالقرب من أحد الأسواق بمدينة تمنراست. وعليه باشرت ذات الفرقة تكثيف الأبحاث والتحريات، التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه.

وقامت الفرقة ذاتها، بتحويل المشتبه فيه إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية. وبعد استكمال التحقيق في القضية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية التي أصدرت في حقه أمر إيداع الحبس.

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