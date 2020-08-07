تمنراست: توقيف شخص في قضية الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن الولاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة في قضية الضرب والجرح العمديان بواسطة سلاح أبيض (سكين).

حيثيات القضية تعود إلى إتصال هاتفي على الرقم الأخضر 48 15 من أحد المواطنين مفاده طلب تدخل بحي موفلون بتمنراست، لتسارع عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تبين أن الأمر يتعلق بعملية اعتداء بالضرب والجرح العمديان بواسطة سلاح أبيض (سكين) من طرف شخص.

وبعد عملية البحث والتحري تم توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى المقر من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه حكم سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار مع الأمر بالإيداع