تمنراست: توقيف شخص متورط في السرقة بالأماكن العمومية باستعمال دراجة نارية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بولاية تمنراست من توقيف شخص متورط في السرقة بالأماكن العمومية باستعمال دراجة نارية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى دورية لعناصر الشرطة بحي تافسيت بولاية تمنراست.

وأضاف البيان، أنه لفت إنتباههم لمواطنين يركضون وراء أحد الأشخاص وعليه تم مباشرة التدخل من قبل عناصر الشرطة وتوقيفه.

وتبين أن المشتبه فيه كان على متن دراجة نارية وقام بسرقة هاتف نقال من أحد المواطنين.

وقد تم تحويل المعني إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية،

وبعد استكمال الإجراءات تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية والتي أصدرت في حقه عقوبة سنة حبس نافذا مع الإيداع وتعويض الضحية بمبلغ مالي قدره 40000 دينار و30000 دينار غرامة نافذة