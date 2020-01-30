تمنراست: توقيف شخص وحجز 800 قرص من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية تمنراست من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة المتورط في قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض الإتجار الغير شرعي.

حيثيات القضية تعود الى معلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات على مستوى حي السلام.

اين اسفرت التحريات وذلك بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن على مستوى اقليم ولاية تمنراست عن تحديد هويةالمشتبه فيه.

وعقب تفتيش مسكن المشتبه فيه تم العثور بداخله على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بلغ عددها الاجمالي بـ 800 قرص من نوع RIVOTRIL 02 MG .

ليتم تحويله المشتبه فيه رفقة المحجوزات الى مقر الشرطة، وإستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة والتي اصدرت في حقه أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية