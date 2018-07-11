تمنراست.. توقيف عصابة تحتال على المواطنين باستعمال طقوس السحر والشعوذة

تمكنت عناصر الامن الحضري الثالث بأمن تمنراست، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 37 و 51 سنة لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار،

لغرض الإعداد لجناية النصب و الإحتيال لغرض الاستيلاء على أموال الغير بطرق غير مشروعة بإستعمال طقوس السحر والشعوذة وإنشاء محل لذلك ،

وكذا الاستهزاء بما هو معلوم من الدين مع تدنيس و إتلاف المصحف الشريف و إتخاذ مهنة العرافة والتنبؤ .

وقائع القضية تعود إلى شكوى أحد المواطنين مفادها تعرضه للنصب والإحتيال بإستعمال طقوس السحر والشعوذة، من طرف أشخاص معروفين لديه،

أين تم إيهامه بوجود كنز من الذهب تحت مسكنه الكائن بمدينة بجاية، و من أجل استخراجه سلبوا منه مبلغ مالي قدره 75 مليون سنتيم،

عليه قامت عناصر قوات الشرطة بإيقاف الفاعلين، وتم تفتيش المسكن بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست.

أين تم حجز مجموعة من الكتب، قصاصات من المصحف الشريف ممزقة و مدنسة، بعض الأوراق و طلاسم السحر ،

صندوق به مجموعة من الأحجار ذات اللون الأصفر الذهبي كانت مخبأة بإحكام تحت الأرضية الترابية لفناء المسكن.

وتم تحويل المشتبه بهم والمحجوزات إلى المقر وفتح تحقيق في القضية وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهم أمر إيداع.