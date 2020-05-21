تمنراست: توقيف مروّج المخدرات في عين صالح

تمكنت عناصر أمن دائرة عين صالح بأمن تمنراست، من توقيف أربعيني متورط في قضية الحيازة على المخدرات كيف معالج لغرض المتاجرة.

حيثيات القضية تعود لورود معلومات لذات العناصرمفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات ويقوم باخفاءها بمنزله الكائن بحي لاشريط بعين صالح.

وبموجب اذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين صالح، تم تفتيش منزل المشتبه فيه أين تم العثور على قطعتين من المخدرات من نوع كيف معالج.

الكمية المحجوزة قدرت بـ 224 غرام بالإضافة الى ثلاثة قواطع حديدية (كيتور) مخصصة لتقطيع قطع المخدرات وتهيئتها للبيع. ليتم تحويل المشتبه فيه رفقة المحجوزات الى المقر و فتح تحقيق في القضية.

بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه مع تقديمه امام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه امر إيداع.