تمنراست: توقيف 4 أشخاص وحجز 12 كلغ من المخدرات

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بولاية تمنراست، من توقيف شخصين، مع حجز 9.370 كلغ من المخدرات نوع بانغو.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت بعد ورود معلومات عن وجود أشخاص يحاولون إدخال المخدرات إلى مدينة تمنراست.

وتمكن ذات العناصر من توقيف مركبة على متنها شخصان ليتم العثور على كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبأة بإحكام.

وتم تحويل المحجوزات والمركبة بالاضافة الى المشتبه فيهما الى المقر و فتح تحقيق.

بعد استكمال الاجراءات الجزائية سيتم تقديم المشتبه فيهما امام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهما أمر إيداع.

وفي قضية ثانية، تمكن عناصر الفرقة الجهوية لمحاربة الهجرة غير شرعية، من توقيف شخصين وحجز 2.545 كلغ من المخدرات.

وجاءت العملية بعد معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بترويج وبيع المؤثرات العقلية بحي قطع الواد تمنراست.

وقد تم إعداد خطة ميدانية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، يتم توقيف شخصين والعثور على 2.545 كلغ من المخدرات.

كما تم العثور على 06 سكاكين “كيتور” و مبلغ مالي 2200 دينار، ليتم تحويلهما رفقة المحجوزات الى المقر و فتح تحقيق غي القضية .

بعد إستكمال الإجراءات القانونية في القضية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.

وصدر في حقهما 05 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع و غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.