تمنراست: توقيف 7 أشخاص وحجز 6 شاحنات محملة بمواد غذائية موجهة للمضاربة

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI” بأمن تمنراست، من توقيف 7 أشخاص وحجز 6 شاحنات من الوزن الثقيل محملة بكمية معتبرة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، تم خلال هذه العملية، حجز كمية كبيرة من المواد الغذائية كانت موجهة للمضاربة والتهريب.

وتم حجز 68 طن من مادة الفرينة، و21400 لتر من مادة زيت المائدة، و18 طن من مادة السكر، و1700 كلغ من العجائن. بالإضافة إلى حجز 2800 لتر من مادة المازوت.