تمنراست: توقيف 9 أشخاص من بينهم 3 نساء بتهمة ممارسة الدعارة

أوقفت شرطة تمنراست، تسعة أشخاص من ضمنهم 3 نساء. متورطين في تحويل مسكن إلى وكر للرذيلة وممارسة الدعارة.

وجاءت العملية على إثر استغلال عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتمنراست. لمعلومات مفادها تواجد مسكن بأحد أحياء مدينة تامنغست “تبركات” يستعمل لممارسة الرذيلة.

على إثر هذه المعلومات تم إعداد خطة محكمة، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تامنغست. تم توزيع عناصر الشرطة بالزي المدني من أجل التمويه بالقرب من المسكن المشتبه فيه. وبعد عملية الترصد تم معاينة تواجد مجموعة من الأشخاص بالقرب من المنزل السالف الذكر، وعليــه تمت المداهمة وتوقيف 9 أشخاص من بينهم 3 نسوة.

كما أنّ عملية التفتيش الدقيق، مكّنت من ضبط وحجز مبلغ مالي من عائدات ممارسة الدعارة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضايا إنشاء وكر لممارسة الدعارة، وتوزيع الأموال بينهم ناتجة عن ممارسة الدعارة. إضافة إلى اقتسام المداخيل مع شخص يحترف الدعارة وإيواء وتشغيل أجانب بدون رخصة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

