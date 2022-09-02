تمنراست تُمون ولايات الشمال بـ1800 طن من اللحوم الحمراء

مونت ولاية تمنراست، ولايات بشمال الوطن بما لا يقل عن 1.800 طن من اللحوم الحمراء، ما بين سنتي 2021 و2022.

وحسبما أفادت به مديرية المصالح الفلاحية للولاية، تم إحصاء منذ ماي 2021، نقل كمية مقدرة بـ1.800 طن من اللحوم الحمراء نحو 12 ولاية بشمال الوطن.

كما أوضح المدير الولائي للقطاع بن زاوي سليم، أن هذه العملية تتم وفق مراقبة بيطرية مكثفة. وذلك من خلال ضمان المراقبة القبلية والبعدية لرؤوس الماشية التي يتم جلبها من دول الجوار ضمن تجارة المقايضة.

وأشار ذات المسؤول إلى أن هذه اللحوم تصل إلى مستهلكيها المباشرين بأسعار تنافسية. تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين. حيث لا يتجاوز سعر لحم البقر على سبيل المثال 1.100 دج للكيلو غرام الواحد.

معتبرا أن عمليات استيراد المواشي ساهمت في إنعاش سوق الشغل، باستحداث مناصب مباشرة في المذابح. فضلا عن توفير المادة الأولية المتمثلة في الجلود الطبيعية لفائدة الحرفيين المحليين. المختصين في الصناعات الجلدية ذات الجودة العالية.