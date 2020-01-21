تمنراست..حجز أزيد من مليون قرص صيدلاني مضر للصحة

تمكنت مصالح الأمن بتمنراست من حجز أزيد من مليون قرص صيدلاني مضر بالصحة، تم إستيرادها عن طريق التهريب.

تمكنت عناصر فرقة البحث و التحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن تمنراست، من حجز كمية معتبرة من المواد الصيدلانية المضرة بالصحة العامة.

الأقراص تم إستيرادها عن طريق التهريب، وبلغت كميتها بحوالي مليون وستمائة وعشرين ألف قرص صيدلاني مضر بالصحة.

القضية تعود إلى ورود معلومات لعناصر الفرقة عن وجود مقطورة شاحنة من الحجم الكبير، مركونة على جانب الطريق بحي صورو.

لتقوم مصالح الأمن بالتنقل إلى عين المكان ، وبعد التفتيش الأمني للمقطورة عثر بداخلها على كمية معتبرة من أقراص صيدلانية اجنبية المنشأ ومستوردة عن طريق التهريب.

وقامت مصالح الأمن بحجزها وتحويلها رفقة المقطورة إلى مقر الشرطة لإتمام الإجراءات القانونية.