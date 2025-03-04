تمنراست.. حجز أزيد من 82 ألف قرص مهلوس مخبأ داخل خزان مائي

تمكن الأمن الحضري السادس بأمن ولاية تمنراست، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 05 أشخاص وحجز 82700 كبسولة من الممنوعات من نوع بريغابالين .

وحسب بيان لمصالح الامن، العملية تمت على اثر استغلال معلومات وردت الى عناصر المصلحة. مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يجهزون لنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من ولاية تمنراست إلى إحدى ولايات الشمال. بعد التحريات المعمقة وبالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية تم تحديد مكان احدى المساكن. التي يقوم المشتبه فيهم باخفاء المهلوسات عليه و بعد اعداد خطة أمنية محكمة. تمكنت عناصر الضبطية القضائية من حجز و ضبط كمية من الممنوعات المخبأة باحكام داخل خزان مياه. وكمية أخرى تم ضبطها داخل سرير خشبي بالمنزل السالف الذكر.

استغلالا لمجريات التحقيق تمكنت عناصر الضبطية القضائية من توقيف المشتبه فيهم.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحصيلة الإجمالية تمثلت في حجز 82700 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين. توقيف 05 اشخاص ، بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم. أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست عن قضية جناية الحيازة، التخزين، النقل. بيع مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية في اطار جماعة اجرامية منظمة، استيراد مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية. تبييض الاموال، التهريب على درجة من الخطورة تمس الصحة العمومية .

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