تمنراست.. حجز كمیة معتبرة من السلع المهربة بسیلت

تمكنت عناصر أمن دائرة سیلت بولاية تمنراست من توقیف شخصین یبلغان من العمر 33 و28سنة عن قضیة تهریب مواد إستهلاكیة مدعمة.

أين حجز كميلة معتبرة من مادة الفرینة وعلب من البسكويت و أفرشة اسفنجية سميكة.

وقائع القضیة تعود على إثر دوریات للفرق العاملة بأمن دائرة سیلت تم توقیفشاحنة مشتبه فیها.

وبعد إخضاع الشاحنة للمراقبة الإداریة والأمنیة تم العثور على متنها بكمیة معتبرة من السلع المهربة متمثلة في 11 طن من مادة الفرینة، إضافة الى 190 كرتون بسكویت، و40 فراش إسفنجي سمیك “ماطلة”.

وتم تحویل المشتبه فیهما رفقة الشاحنة والمحجوزات إلى مقر الشرطة وفتح تحقیق في القضیة.

وبعد استكمال الإجراءات الجزائیة تم تقدیم المشتبه فیهما أمام الجهات القضائیة المختصة، للإشارة المشتبه فیهما لایحوزان على رخصة النقل الجمركیة.