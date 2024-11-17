تمنراست.. حجز 110 صفيحة من الزيت و60 كيس فرينة موجهة للتهريب

تم حجز 110 صفائح بسعة 5 لتر من زيت المائدة كانت موجهة للتهريب بتمنراست, حسب بيان للمديرية العامة للجمارك .

ونفذت عملية حجز هذه البضاعة التي كانت على متن مركبتين رباعيتي الدفع من قبل أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين ڤزام، على إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي.

كما مكنت هذه العملية أيضا من حجز 60 كيسا بوزن 25 كلغ من الفرينة.

وأكدت المديرية العامة للجمارك، أن العملية تكرس الجهود الميدانية المعتبرة لأجهزة الدولة في مكافحة المضاربة وكافة أشكال التجارة غير المشروعة العابرة للحدود لاسيما تهريب المواد المدعمة وذات الإستهلاك الواسع.