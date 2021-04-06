تمنراست: حجز 5878 قرص من المواد الصيدلانية المستعملة في عمليات الاجهاض

أوقف عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية 6 أشخاص و كمية معتبرة من المواد الصيدلانية.
والتي تستعمل في عمليات الاجهاض قدر عددها الاجمالي بـ 5878 قرص نوع سيتوتاك CYTOTEC .
حيثيات القضية تعود الى ورود معلومات عن وجود مجموعة اجرامية تحاول ادخال كمية من المواد الصيدلانية المضرة بالصحة الى مدينة تمنراست .
لتتمكن عناصر الفرقة من توقيف مركبة كان على متنها 6 أشخاص ، أين تم حجز 5878 قرص نوع سيتوتاك CYTOTEC يستعمل في عمليات الإجهاض.
كما تم ضبط مبالغ مالية بالعملة الجزائرية و عملات اجنبية ليتم حجزها و تحويلها رفقة المشتبه فيهم الى المقر و فتح تحقيق في القضية .
لينجز ملف قضائي في حقهم حول قضية الحيازة على مواد صيدلانية ممنوعة من التداول داخل التراب الوطني مستوردة عن طريق التهريب.
وسيتم تقديم المشتبه فيهم امام السلطات القضائية لاحقا.
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