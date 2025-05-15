تمنراست.. حريق مستودع للمشروبات الغازية والمياه المعدنية

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق شبّ في مستودع للمشروبات الغازية والمياه المعدنية، بحي قطع الواد بتمنراست.

وحسب بيانٍ لمصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 14:54 لأجل حريق مستودع للمشروبات الغازية والمياه المعدنية بحي قطع الواد.

وتمت السيطرة على الحريق قبل امتتداه للسكنات والمحلات التجارية المجاورة. فيما سجلت احتراق كمية من قارورات المياه المعدنية بسعة 5ل، و5 خزانات بلاستيكية.

كما خلف الحادث احتراق سيارة سياحية مركونة بباحة المستودع، وسيارة نفعية.

ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

العملية سخرت لها شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف AMB، بالإضافة إلى أعوان تدخل من مختلف الرتب.