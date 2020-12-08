تمنراست.. حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا لفائدة سكان المناطق النائية

نظمت قيادة الناحية العسكرية السادسة، حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا باستعمال اختبارات الكشف السريع، لفائدة سكان المناطق النائية لولاية تمنراست والولاية المنتدبة إن قزام.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني،” أنه في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتدعيم المنظومة الصحية الوطنية و تقديم يد العون والمساعدة والتكفل الطبي لفائدة سكان ومواطني المناطق النائية الحدودية.”

قبل ان يضيف البيان:”تواصل الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية السادسة، حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 باستعمال اختبارات الكشف السريع.”

كما تم ضمن هذه الحملة، تسخير أطقم طبية مكونة من أطباء مختصين مجهزة بكل الوسائل المادية واللوجيستية الضرورية، تكفلت بتقديم الفحوصات الطبية اللازمة لسكان المناطق المعزولة،