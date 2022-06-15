تمنراست ..عام حبس نافذ  لمسرب موضوع رياضيات “باك 2022”

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، بيانا للراي العام بخصوص قضية المساس بامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022.

وحسب البيان، فلقد تم توقيف شخص قام بتسريب لمواضيع البكالوريا (مادة الرياضيات شعبة التسيير والاقتصاد).

وحسب البيان فلقد تم فتح تحقيق في القضية، اين تم التوصل الى هوية المشتبه فيه المسمى (س ي).

وبعد انتهاء التحقيق تم تقديم المعنى امام نيابة الجمهورية لحكمة تمنراست، أين تمت متابعته بناءا على إجراءات المثول الفوري عن تهم القيام نشر وتسريب مواضيع الامتحان النهاني للتعليم الثانوي بكالوريا دورة جوان 2022 باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وذلك طبقا لنص المادتين 253مكررة و 253 مكررة من قانون العقوبات، بنفس اليوم صدر ضد المسمى (س. ي) حكم علني ابتدائي حضوري وجاهي قضى بإدانته بما نسب إليه وعقابا له الحكم عليه بعام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها :100.000 دج مع إيداعه الحبس ومصادرة الحجوزات.