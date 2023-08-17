تمنراست.. عودة حركة المرور بعد انخفاض مستوى المياه

أفادت مصالح الدرك الوطني، اليوم الخميس، أن حركة المرور بولاية تمنراست عادت إلى طبيعتها وهذا بعد انخفاض مستوى المياه.

وأوضحت المصالح الأمنية أن الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي عين صالح وتمنراست. بالضبط على بعد حوالي 65 كلم شمال تمنراست، مفتوح وحركة المرور به عادية.

بالإضافة إلى عودة حركة المرور كذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 24. الرابط بين بلدية أبلسة والطريق الوطني رقم 01 بالضبط على مستوى قرية تفرت بلدية أبلسة.

أما الطريق الوطني رقم 55أ الرابط بين بلدية أبلسة وقرية سيلات بالضبط على على بعد حوالي 03 كلم جنوب أبلسة، يشهد كذلك حركة مرور عادية.

كما نصحت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر.