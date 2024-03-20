تمنراست.. قتيلان و3 جرحى في اصطدام بين سيارة وشاحنة

لقي شخصان حتفهما، فيما أصيب 3 آخرين بجروح مختلفة، اثر حادث مرور بولاية تمنراست.

حسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع حوالي 30 كلم باتجاه بلدية عين امقل بلدية ودائرة تمنراست.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة و شاحنة، مما خلّف وفاة شخصان وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة من بينهم إثنين في حالة حرجة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

أما الضحيتان المتوفيتان فتم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث.