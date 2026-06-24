تمنراست.. قتيل وجريحان في حادث مرور بأبلسة

شهد الطريق الرابط بين بلدية أبلسة وقرية تيفرت، اليوم الأربعاء، حادث مرور مأساويًّا أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور وقوع الحادث، تدخلت مصالح الدرك الوطني التي قامت بإسعاف الجريحين ونقلهما على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية ببلدية أبلسة لتلقي العلاج اللازم. فيما تم تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقاً لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم.