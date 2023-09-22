تمنراست: قتيل وجريحان إثر انحراف وانقلاب سيارة

تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تمنراست. لأجل حادث مرور على الساعة 09 و 39د بحي تبركات، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية.

وقد أسفر هذا الحادث وللأسف الشديد، عن وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 21 سنة. و إصابة شخصين يبلغان من العمر “18-17” سنة بجروح وإصابات مختلفة على مستوى الجسم. وقد تم اسعافهما في عين المكان من طرف مصالحنا. ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى تمنراست وتحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.