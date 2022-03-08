تمنراست: قتيل و22 جريحا إثر انقلاب حافلة بالطريق الوطني رقم 01

تسبب حادث مرور وقع ليلة البارحة في وفاة شخص وإصابة 22 شخصا آخر بجروح متفاوتة، إثر انقلاب حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بتمنراست.

وخلّف حادث مرور خطير وقع ليلة أمس الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 وعلى بعد 110 كلم عن عين امقل باتجاه أراك. في وفاة شخص واصابة 22 شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة .

وحسب مصالح الحماية المدنية بتمنراست والتي تدخلت في الحادث من خلال أفراد وحدة القطاع عين أمڨل وبدعم من الوحدة الرئيسية و المركز المتقدم أراك للحماية المدنية، فان الحادث وقع على الساعة 18و 30. كما تمثل في انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين خط ” تمنراست – سطيف بالطريق الوطني رقم 1.

كما أسفر الحادث عن وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر مجهول الهوية. و اصابة22 جريحا تتراوح أعمارهم ما بين 20 – 73 سنة .

فيما سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية تمنراست شاحنة إطفاء و 6سيارات اسعاف للحماية المدنية. و 8 أخرى تابعة لقطاع الصحة و سيارة اتصال و 22 عونا بمختلف الرتب. على رأسهم مدير الحماية المدنية للولاية. ورئيس الوحدة الرئيسية.

وأشارت ذات المصالح، إلى أنه تم إسعاف الجرحى والتكفل بهم في عين المكان و نقلهم الى كل من مستشفى تمنراست و عيادة عين أمڨل. فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى تمنراست.