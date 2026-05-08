تمنراست.. مغادرة أول فوج من الحجاج نحو البقاع المقدسة

غادر أول فوج من الحجاج، ليلة أمس الخميس، نحو البقاع المقدسة، انطلاقا من مطار “أقنار حاج باي أخموك” بتمنراست، لأداء مناسك الحج لموسم 1447 هـ/2026 م.

وضمت الرحلة 276 حاجا وحاجة من ولايتي تمنراست وان قزام، حيث أقلتهم طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية نحو مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأشرفت السلطات المحلية على حفل توديع الحجاج، بحضور ممثلي مختلف القطاعات والهيئات المعنية. إلى جانب أفراد عائلاتهم وأقاربهم، حيث وضعت لهم كافة التسهيلات لاستكمال إجراءات السفر.

كما أعرب عدد من الحجاج عن فرحتهم بالتوجه إلى البقاع المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. مثمنين الإمكانيات التي سخرتها السلطات المحلية من أجل إنجاح هذه العملية.