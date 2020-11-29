تمنراست.. مقتل شاب بإستعمال السلاح الأبيض وتوقيف الجاني

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تمنراست في ظرف قياسي وباحترافية، من فك خيوط جريمة قتل.

وقامت ذات المصالح، بتوقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، لتورطه في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار باستعمال السلاح الأبيض”حجر”، والتي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 2020/11/18، أين تم تلقي نداء من قاعة الإرسال مفاده وجود شخص ملقى على الأرض مصاب على مستوى الرأس بحي باب الزوار في تمنراست.

لتتنقل على الفور، عناصر الضبطية القضائية لعين المكان، وبوصولهم تم التأكد من المعلومة.

وعليه تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى المدني بتمنراست، من طرف عناصر الحماية المدنية، هذا الأخير لفظ أنفاسه بعد وصوله للمستشفى متأثرا بجرحه على مستوى الرأس.

وباشرت الفرقة التحريات الميدانية المكثفة في القضية، بالاستعانة بعناصر المناوبة المركزية في عمليات البحث والتحري وتفعيل الجانب الاستعلامي واستغلال المعلومات المستقاة من مسرح الجريمة.

لتتمكن في وقت وجيز من الوصول إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وتحويله إلى مركز الشرطة، أين اعترف بالتهمة المنسوبة إليه.

وبعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه أمر إيداع.