تمنراست: ندرة حليب الأكياس في الأيام الأولى من رمضان

تعرف العديد من بلديات ولاية تمنراست خلال الأيام الأولى من شهر الصيام ندرة حادة في مادة الحليب التي تعتبر أساسية.

وحسب حميد صويلح عضو المكتب الولائي لمنظمة الوطنية لحماية المستهلك وقمع الغش فإن بعض البلديات تعرف غيابا تاما لهذه المادة.

على الرغم من توفر ولاية تمنراست على ملبنتين تزودان سكان المنطقة بالحليب ومشتقاته.

وذكر بعض أحد ساكني بلدية أبسلة أن البلدية تبعد عن الولاية بحوالي 80كيلومتر،وتفتقد الحليب وهو مايظطر المواطن شرائها وجلبها من مسافات بعيدة.

قائلا،أن بعض التجاريجلبون الحليب ويتم إعادة بيعه من طرف بعض التجار بأسعار غير الأسعار الحقيقة.

من جهته قال مدير ملبنة صاملي أن الضغط المتزايد على الملبنة في المناطق المجاورة لم يساعد على تزويد بقية البلديات.