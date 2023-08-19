تمنراست.. هذه الطرق مقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم السبت، عن قطع عدة طرق بسسب ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية تمنراست مؤخرا.

وأوضح المصدر أن الطريق الوطني رقم 55أ الرابط بين بلدية أبلسة وقرية سيلات بالضبط على مستوى واد تنهينان بلدية أبلسة.

مشيرا أن مصالح ذات السلك الأمني في عين المكان لتنبيه مستعملي الطريق .

كما نصحت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.