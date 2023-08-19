إعــــلانات
أخبار الجزائر

تمنراست.. هذه الطرق مقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

بقلم ع.ع
تمنراست.. هذه الطرق مقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه
  • 131
  • 0

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم السبت، عن قطع عدة طرق بسسب ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية تمنراست مؤخرا.

وأوضح المصدر أن الطريق الوطني رقم 55أ الرابط بين بلدية أبلسة وقرية سيلات بالضبط على مستوى واد تنهينان بلدية أبلسة.
مشيرا أن مصالح ذات السلك الأمني في عين المكان لتنبيه مستعملي الطريق .
كما نصحت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/13qtb
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر