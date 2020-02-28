تمنراست: وضع حد لشبكة مختصة في سرقة المنازل

تمكنت مصالح الأمن تمنراست من وضع حد لشبكة تتكون من 6 أشخاص مختصة في السرقة من داخل مسكن مع إخفاء أشياء مسروقة.

وحسب ذات المصالح فإن العصابة تتكون من 6 أشخاص وتتراوح أعمارهم مابين 18 الى 29 سنة.

حيثيات القضية تعود الى ورود معلومات مفادها تواجد مشبوه مجموعة من الأشخاص امام احد المحلات التجارية بحي امشون.

اين أسفرت العملية من توقيف المشتبه فيهم الثلاث متلبسين وضبط المسروقات بحوزتهم.

وتم تحويل المشتبه فيهم الثلاثة رفقة المحجوزات الى مقر الشرطة و فتح تحقيق في القضية .

وأثناء التحقيق مع المشتبه فيهم تمكنت مصالح الشرطة من تحديد هوية ثلاثة اشخاص اخرين متورطين في القضية وتوقيفهم .

كما تم إسترجاع مسروقات أخرى كانت مخباة بأحد مساكن المشتبه فيهم تمثلت في رزمتين من السلك الخاص بالتسييج، 3 مجرفات للحفر.

خلال العملية تم ضبظ بمسكن احد المشتبه فيهم تلفاز، إضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 1244000 دج .

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.