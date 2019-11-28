تمنراست: وضع حد لنشاط عصابة مختصة في ترويج المخدرات

وضع عناصر الامن الحضري الثاني بتمنراست حد لنشاط عصابة مختصة في ترويج المخدرات وحجز كمية قدرت بـ 946 غرام من الكيف.

العملية تمت إثرمعلومات تفيذ بوجود شخصين أعمارهم مابين 24 الى32 سنة بحوزتهما كمية من المخدرات على متن مركبة بحي سرسوف.

أين اسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وبحوزتهما كيس بلاستيكي به الكمية المذكورة من الكيف المعالج بغرض المتاجرة.

واثناء التحقيق مع المشتبه فيهما تم معرفة هوية الممول الرئيسي وتوقيفه، ليتم تقديم المشتبه فيهم الثلاث أمام الجهات القضائية المختصة.