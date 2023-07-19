تمنراست: وفاة إمرأة وإصابة 6 أشخاص بجروح في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأربعاء في وفاة إمرأة وإصابة 6 أشخاص بجروح بولاية تمنراست.

وتدخل أفراد الوحدة الرئيسية و المركز المتقدم للحماية المدنية تمنراست على الساعة10و 45 د. بطريق غير مصنف المؤدي الى قرية تهيفة رقم 1 على بعد 30 كلم من الوحدة بمنطقة تفوڨين.

لأجل حادث مرور يتمثل في انحراف وإنقلاب سيارة من نوع تويوتا 105.

حيث أسفر هذا الحادث عن وفاة إمرأة في عين المكان. تبلغ من العمر حوالي 50 سنة وإصابة (06) أخرين تتراوح اعمارهم ما بين(29-49) بجروح متفاوتة الخطورة. وتم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى مستشفى تمنراست. ونقلت المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى .